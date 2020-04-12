Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Bayburt halkı, kent genelinde sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayarak tüm Türkiye'ye örnek oldu. Kentin en işlek caddelerinin dahi boş kaldığı gözlendi.

Bayburt'ta yaşayanların, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyup, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan Bayburtlular, cadde, sokak ve meydanları boş bıraktı. Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyanların, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığı, kentin en işlek caddelerinin dahi boş kaldığı gözlendi.

EN KALABALIK YERLER DAHİ BOŞ KALDI

Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Cumhuriyet Caddesi, Tarihi Saat Kulesi Meydanı, Saray Bahçesi ve Çoruh Nehri kıyısının da boş kaldı.

İşte çağrıya uyan kentten fotoğraflar:

Kaynak: DHA