Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
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Cumhuriyet Caddesi, Bayburt, Saray, Güncel

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı

Bayburt halkı, kent genelinde sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayarak tüm Türkiye'ye örnek oldu. Kentin en işlek caddelerinin dahi boş kaldığı gözlendi.

12.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:36
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı

Bayburt'ta yaşayanların, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyup, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan Bayburtlular, cadde, sokak ve meydanları boş bıraktı. Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyanların, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığı, kentin en işlek caddelerinin dahi boş kaldığı gözlendi.

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı

EN KALABALIK YERLER DAHİ BOŞ KALDI

Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Cumhuriyet Caddesi, Tarihi Saat Kulesi Meydanı, Saray Bahçesi ve Çoruh Nehri kıyısının da boş kaldı.

İşte çağrıya uyan kentten fotoğraflar:

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı

Kaynak: DHA

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