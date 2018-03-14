Bayburt Valisi Pehlivan'a Ziyaretler
Meteoroloji 11. Bölge Müdürü Abdullah Ceylan, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürü Abdullah Ceylan, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.
Pehlivan, Ceylan ve Meteoroloji İl Müdürü Ömer Erdoğan'la makamında bir süre görüştü.
Ceylan, Vali Pehlivan'a kurumun kentte yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Ziyaret duyduğu memnuniyeti dile getiren Pehlivan da, Ceylan ve Erdoğan'a çalışmalarında başarı diledi.