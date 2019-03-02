Son Dakika! Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Yaralılar Var

<p>Bayburt Gümüşhane karayolunun Kayışkıran mevkisinde, yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine giden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri yaralanan yolculara müdahale ediyor.</p><p><b>İşte olay yerinden ilk görüntüler:</b></p> <figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/02/bayburt-ta-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-3-11796918_o.jpg'></figure> <figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/02/son-dakika-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-11796918_2943_o.jpg'></figure>