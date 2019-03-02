Son Dakika! Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Yaralılar Var

Bayburt Gümüşhane karayolunun Kayışkıran mevkisinde, yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine giden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri yaralanan yolculara müdahale ediyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Kaynak: AA