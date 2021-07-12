Bayburt'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Bayburt'un Demirözü ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

S.A'nın kullandığı 69 AAC 960 plakalı otomobil, Sakızlı köyü yol ayrımında yolun karşısına geçmeye çalışan Şahsenem Akbaş'a (58) çarptı. Akbaş, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15 metre savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahsenem Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci