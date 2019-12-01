Bayburt'ta atlı cirit müsabakaları nefes kesti

01.12.2019 08:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 08:49

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurban Yazoğlu Atlı Cirit turnuvasının açılış müsabakası nefes kesti.



Bayburt Belediyesi cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda 2 takım mücadele etti. Soğuk havada oynanan müsabakalarda hem sporcular hem de cirit atları zorlandı. 21 Şubat Atlı Spor Kulübü ile Genç Osman Atlı Spor Kulübü arasında oynanan Kurban Yazoğlu Atlı Cirit turnuvasının açılış müsabakasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Seyircilerin adeta nefeslerini tutarak izledikleri müsabakanın galibi 21 Şubat Atlı Spor Kulübü oldu.



Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bayburt'ta Kurban Yazoğlu Atlı Cirit Turnuvası düzenleniyor. Tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah ata sporumuzu daha iyi yerlere taşıyarak gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapacağız. Sizi yürekten kutluyorum başarılar diliyorum. Allah hayırlı etsin, nice güzel müsabakalar diliyorum" diye konuştu.



Öte yandan 5 hafta boyunca devam edecek olan Kurban Yazoğlu Atlı Cirit Turnuvasına Bayburt Atlı Spor Kulübü, Genç Osman Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ve İpek Yolu Atlı Spor Kulübü katılacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA