Bayburt'a 28 yeni sağlık çalışanı atandı
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Bayburt'a 28 yeni sağlık çalışanı atandı

26.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:09
Bayburt'a 28 yeni sağlık çalışanı atandı

Bayburt'a 28 yeni sağlık çalışanı atandı.

Bayburt'a 28 yeni sağlık çalışanı atandı.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt'ta sağlık hizmeti seviyesinin zirve yaptığını ifade ederek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" mantığıyla hareket eden AK Parti hükümetleri 178 Milyon TL harcayarak 249 yataklı modern hastanemizi hizmete sundu. Hizmetin asli unsuru sağlık çalışanları olduğu için de yeteri kadar sağlıkçıyı da tarih ve kültür şehri Bayburt'umun hizmetine sundu" dedi.

Polat, 28 yeni sağlık çalışanı atandığını kaydederek, "İlimize yeni atanan doktor ve 28 sağlıkçımız ile birlikte toplamda; 64 uzman hekim, 85 pratisyen hekim, 713 sağlıkçı, 471 sağlık dışı personel, 14 diş hekimi olmak üzere bin 347 vefakar ve cefakar sağlık çalışanı ile birlikte insanımıza hizmet vermektedir. Bu rakamların her biri ayrı ayrı ve bütün olarak Bayburt tarihinde rekordur.

Elbette halkımız daha iyisine layıktır. Onu da biz yapacağız. Kıyaslamak isteyenlere 2002 verileri; Uzman hekim 12, pratisyen hekim 39, diş hekimi 8, hemşire, ebe 111, diğer 201 = 371. Bu hizmetin halkımıza sunulmasında emeği olan en başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal'a, Milletvekilimiz Fetani Battal'a, Valimiz Cüneyt Epcim'e, Sağlık İl Müdürümüz Dr. İlker Hancı ve çalışanlarına, Başhekimimiz Dr. Turhan Şener ve çalışanlarına halkımız adına teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi. - BAYBURT

Bayburt'a 28 yeni sağlık çalışanı atandı
Bayburt'a 28 yeni sağlık çalışanı atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:10:29. #1.15#
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