Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz oldu - Haberler
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Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz oldu

Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz oldu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Microsoft, Battlefield 2042'de dahil olmak üzere üç adet oyunu Xbox kullanıcılarına hafta sonu boyunca ücretsiz yaptı.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Battlefield 2042 istediği gibi bir etki yaratamadı. Electronic Arts'ın Battlefield 2042'yi sevmemesinin ardından bir şans vermeleri için Battlefield 2042'yi hafta sonu boyunca ücretsiz yaptı.

Xbox kullanıcıları hafta sonu boyunca Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold aboneleri ücretsiz olarak Battlefield 2042'yi oynayabilecekler. Ayrıca Microsoft, Battlefield 2042'nin yanında The Sinking City ve Star Renegades oyunlarını 10 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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Battlefield 2042 daha öncelerinde de Steam'de üç gün boyunca ücretsiz olmuştu ancak ona rağmen Battlefield 2042'nin incelemelerinde değişiklik olmadı. Steam'de 80 bini aşkın yapılan incelemede çoğunlukla olumsuz aldı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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