Battalgazi Belediyesi Trafik ve Eğitim Parkı, ilkokul öğrencilerini ağırladı - Haberler
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Battalgazi Belediyesi Trafik ve Eğitim Parkı, ilkokul öğrencilerini ağırladı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Battalgazi Belediyesi Trafik ve Eğitim Parkı, ilkokul öğrencilerini ağırladı

Malatya'da 200 ilkokul öğrencisi, 2021 yılında yenilenen konseptiyle faaliyetlerine devam eden Battalgazi Belediyesi Trafik ve Eğitim Parkı'nı gezerek, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

MALATYA (AA) - Malatya'da 200 ilkokul öğrencisi, 2021 yılında yenilenen konseptiyle faaliyetlerine devam eden Battalgazi Belediyesi Trafik ve Eğitim Parkı'nı gezerek, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trafik ve Eğitim Parkı'nda verilen teorik ve uygulamalı eğitimler, çocukların trafikte doğru ve daha dikkatli olmalarına katkı sağlamaya devam ediyor.

Eski Malatya Atatürk İlkokulu ve Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, Battalgazi Belediyesi Trafik ve Eğitim Parkı'nı gezdi.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerini alan 200 ilkokul öğrencisi, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenerek, ilk yardım konusunda bilgiler aldı.

Neşeli anların yaşandığı gezi sonunda sınıf öğretmenleri Murat Kartal ve Mehmet Emin Doğan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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