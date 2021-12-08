Batman Üniversitesinde "Gelenekten Geleceğe İzler" adlı sergi açıldı - Haberler
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Batman Üniversitesinde "Gelenekten Geleceğe İzler" adlı sergi açıldı

Batman Üniversitesinde
AA / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Batman Üniversitesinde "Gelenekten Geleceğe İzler" isimli sergi açıldı.

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesinde "Gelenekten Geleceğe İzler" isimli sergi açıldı.

Batman Üniversitesi Batı Raman Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanında Kat'ı ve ebru sanatçısı Arzu Kaplan'ın 41 eserinin yer aldığı "Gelenekten Geleceğe İzler" adlı sergisi açıldı.

Kaplan, unutulmaya yüz tutmuş Kat'ı sanatını canlandırmaya çalıştığını belirterek, "Bu çalışmalarımızda ebru ve Kat'ı çalışmaları var. Yaklaşık 10 yıl uzun süren bir emeğin sonucunda 41 eserimi sergiledim." dedi.

Sergi, 16 Aralık'a kadar açık kalacak.

Batman Üniversitesinde Gelenekten Geleceğe İzler adlı sergi açıldı

Batman Üniversitesinde Gelenekten Geleceğe İzler adlı sergi açıldı

AA / Muhyeddin Beyca - Son Dakika Haberleri

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