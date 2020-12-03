Batman Üniversitesi'nden 3 akademisyen, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı
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Batman Üniversitesi'nden 3 akademisyen, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı

03.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:46
Batman Üniversitesi'nden 3 akademisyen, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı

Batman Üniversitesi'nden (BATÜ) 3 akademisyen, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı.

Batman Üniversitesi'nden (BATÜ) 3 akademisyen, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve ekibi tarafından, farklı disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 160 bin kişiden oluşan liste Plos Biology Dergisi'nde yayımlandı.

Batman Üniversitesinde (BATÜ) görevli 3 öğretim üyesi, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı.

Liste hazırlanırken bilim insanlarının h-indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralama yapıldı.

Türkiye'den, 2019 yılı verilerine göre 857 bilim insanının yer aldığı listede, Batman Üniversitesi'nden 3 bilim insanı yer alıyor.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yaptığı açıklamada Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Aydın, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Toğrul, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Teorisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul listeye girdiğini söyledi.

Durmuş, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer alan akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Batman Üniversitesi'ni özellikle mühendislik alanında daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getiren Rektör Durmuş, şunları kaydetti:

"Batman Üniversitesi olarak YÖK'ün bizim için belirlediği ve gelişmemizi istediği mühendislik alanında her geçen gün daha da ilerliyoruz. Ülkemizin yerlileşme millileşmesi yolunda bilim insanlarını yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu yolda 3 bilim insanı öğretim üyemizin dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasında yüzde ikilik dilimde yer alması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kendilerini tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

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