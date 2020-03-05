Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı

05.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:51

Batman'ın sevilen isimlerinden, bölgenin kanaat önderi ve Raman aşiretinin ileri gelenlerinden Ferit Özdemir, bugün Demirbilek köyünde Koçerler arasında yaşanan husumeti sona erdirmek isterken, çıkan kaza kurşunuyla ağır şekilde yaralandı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN AMELİYATA ALINDI

Yaşanan olay nedeniyle vücuduna kurşun isabet eden Ferit Özdemir, 112 sağlık ekipleri tarafından Özel Batman Dünya Hastanesi'ne kaldırıldı. Batman Eski Milletvekili Faris Özdemir'in ağabeyi olan Ferit Özdemir acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Başarılı bir ameliyatla kanaması durdurulan Ferit Özdemir'in durumu ciddiyetini koruyor. Özdemir, Batman'da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Batman ve bölgede barış elçisi olarak anılan Ferit Özdemir'in tedavisine Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesinde devam edilecek.

Yaşanan üzücü olayda 2 kişi daha yaralandı.