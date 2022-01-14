Batman'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Batman'da, namlusunu değiştirdikleri kurusıkı tabancaların yasa dışı ticaretini yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "bazı kişilerin namlusunu değiştirerek atış kabiliyeti kazandırdıkları kurusıkı tabancaları sattıkları" bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

2 iş yeri, 2 araç ve bir evde arama yapan ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 26 kurusıkı tabanca, çeşitli çaplarda 79 fişek, 36 tabanca şarjörü, 3 namlusu kesilmiş kurusıkı tabanca gövdesi, 3 tabanca sürgüsü, 5 sürgü tutucu pim, çeşitli aparat, 6 metal yapıştırıcı, mengene, 2 matkap, spiral makinesi, 6 matkap ucu ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Muhyeddin Beyca - Son Dakika Haberleri

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