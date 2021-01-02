Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı
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Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı

02.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:35
Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı

BATMAN'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bereket (40) ve Hatice Atay (36) çifti, yaşamını yitirdi.

BATMAN'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bereket (40) ve Hatice Atay (36) çifti, yaşamını yitirdi. Çiftin komşuları tarafından evden çıkarılan 3 çocuğunun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. 

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1509'uncu Sokak'ta meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Bereket Atay, gece kömür sobasını yaktıktan eşi ve çocuklarıyla beraber uyudu. Bir süre sonra kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı tüm evi sardı. Evden çıkan dumanı gören komşuları durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Avlunun kapısını, cam bölümünü kırarak açan komşular, seslere uyanıp evin kapısını açan 13 yaşındaki yarı baygın haldeki Süleyman ve 2 kardeşini hemen dışarı çıkardı. Çocuklar, hemen yakındaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, eve gelen sağlık ekiplerince Atay çiftinin öldüğü belirlendi. Çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çiftin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. 

'OLAYIN ŞOKUNDAYIZ'Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Zeki Çelik, gece durumu komşuların fark ettiğini ifade ederek, olayın şokunda olduklarını söyledi. Çelik, "Kiralık evde oturuyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Bereket Atay, ailesinin geçimini seyyar satıcılıkla sağlıyordu. Olayı duyduğumuzda Atay çiftinin cenazeleri hastaneye kaldırılmıştı. Çevredeki komşularının durumu fark etmesiyle 3 çocuk son anda kurtarıldı. Yeni yılın ilk gününün gecesinde yaşanan bu olay mahallemizde büyük bir üzüntüye yol açtı" dedi.Ölen çiftin oğlu Süleyman Atay ile aynı sınıfta okuduğunu belirten Enes Mutlu da, "Sınıf arkadaşımdı. Ağabeyi Aslan ise ortaokula gidiyordu. Okul ve mahallede Süleyman ile saklambaç ve top oynardık. Olaydan bir gün önce de evlerinin önünde top oynamıştık" diye konuştu. Mahalle sakinleri, çiftin 2 yıl önce kente geldiklerini ve aileyle çok iyi geçindiklerini ifade ederek, Hatice Atay'ın, çocuklarına düşkün bir anne olduğunu söyledi. 

 


Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı
Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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