Batman'da "Şehit Yasin Börü Ormanı" oluşturuluyor
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Batman'da "Şehit Yasin Börü Ormanı" oluşturuluyor

02.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:17
Batman'da

Batman Üniversitesi Batı Raman Külliyesi'nde "Şehit Yasin Börü Çam Ormanı" oluşturuluyor.

Batman Üniversitesi Batı Raman Külliyesi'nde "Şehit Yasin Börü Çam Ormanı" oluşturuluyor.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanı Davut Şahin'in oluşturulacak ormanla ilgili görüşmek üzere Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Aydın Durmuş, teröristlerce katledilen Yasin Börü'nün adını üniversitede yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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İki ayrı orman oluşturulacak

Durmuş, 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırılarda yoksulların bayramda evlerine kurban eti girmesini sağlamak için çalışan Yasin Börü ve 3 arkadaşının teröristlerin silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildiğini anımsattı.

Daha sonra yaşanan vahşete değinen Durmuş, "Bu kardeşlerimiz Müslüman oldukları için şehit edildiler. Bugün bizlere düşen ise onların adını yaşatmaktır. Bizler de Batman Üniversitesi olarak böyle bir taleple gelen HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin ve beraberindeki heyetle gerekli görüşmelerimizi yaptık. Şuan fidanların yerleri kazılıyor. İnşallah akabinde de fidanlarımızı toprakla buluşturarak iki ayrı ormanımızı oluşturmuş olacağız." dedi.

Başkan Şahin ise "Şehit Yasin Börü Ormanı" için her türlü desteği sunmasından dolayı Durmuş'a teşekkür ederek, "Prof. Dr. Aydın Durmuş'un da desteği ile Batı Raman Külliyesi'nde şehit Yasin Börü kardeşimizin adına 10 bin fidandan oluşan Şehit Yasin Börü Çam Ormanı ile Şehit Yasin Börü Kabuklu Yemiş Ormanı oluşturuyoruz. İnşallah en kısa sürede fidanlarımızı toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

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