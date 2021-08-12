Batman'da şehirler arası sefer yapan otobüslere yönelik denetim yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da şehirler arası sefer yapan otobüslere yönelik denetim yapılıyor

Batman'da şehirler arası sefer yapan otobüslere yönelik denetim yapılıyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin giriş ve çıkış noktalarında şehirler arası sefer yapan otobüslere yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Batman Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin giriş ve çıkış noktalarında şehirler arası sefer yapan otobüslere yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Batman Otogarı'ndan çıkış yapan veya Batman güzergahından geçen otobüsleri durduran ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip şoförlerin yolculuk sürelerini denetliyor.

Ekipler, yolculardan emniyet kemeri takmalarını, maske ve mesafeye dikkat etmelerini, ayrıca kural ihlali yapan sürücüleri ihbar etmelerini istedi.

Batman Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Fatih Karadeniz, şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Denetimlerde özellikle vatandaşları kemer kullanmaları konusunda uyardıklarını belirten Karadeniz, son yaşanan otobüs kazalarında emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını aktardı.

Şoförlerin 4,5 saatten fazla araç kullanmamaları için takograf cihazlarının kontrol edildiğini kaydeden Karadeniz, "Önlemlerle amacımız, bütün vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli, huzurlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamak." dedi.

Otobüs şoförü Tahsin Eviz de, ekiplerin yaptığı denetimlerden memnun olduklarını ve denetimlerin her zaman yapılması gerektiğini belirtti.

Şoförlerin uzun yolda çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Eviz, özellikle telefon kullanımının tehlikeli olduğunu aktardı.

Eviz, "Karşıdan gelen araçlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle araç kullanırken telefon kullanmamak lazım. Telefon şoförün dikkatini dağıtıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Beton şantiyesinin binasını tuzla buz etti
Selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Beton şantiyesinin binasını tuzla buz etti
Selin yıkıp geçtiği Bozkurt'un belediye başkanı Yanık'tan canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz
Selin yıkıp geçtiği Bozkurt'un belediye başkanı Yanık'tan canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Aytaç Şaşmaz Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Merve Çoban Lionel Messi Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da şehirler arası sefer yapan otobüslere yönelik denetim yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:16:58. #1.16#

title