Öğrenci servisinin devrilmesi - İki kardeşin cenazesi toprağa verildi
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Öğrenci servisinin devrilmesi - İki kardeşin cenazesi toprağa verildi

10.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:14

Batman'ın Sason ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu kardeş 2 öğrenci öldü, sürücü ile 25 öğrenci yaralandı.

Batman'ın Sason ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu kardeş 2 öğrenci öldü, sürücü ile 25 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eşref Yavuz idaresindeki 72 BC 774 plakalı öğrenci servisi, Gürgenli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada kardeşler Selim ve Yasemin Barlık öldü, sürücü ile aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 25 öğrenci yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri ve sivil araçlarla ilçedeki ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.

Olaya ilk müdahale eden Oktay Çetinkaya, sabah saat 07.20 sıralarında kazanın meydana geldiğini söyledi.

Olay yerine ulaştığında iki öğrencinin hayatını kaybettiğini gördüklerini aktaran Çetinkaya, "Kalan diğerlerini de kurtarmaya ve araçtan çıkarmaya çalıştık. Ben, amcam ve kuzenlerim müdahale etmeye başladık. 112'yi aradım, ambulans geldi. Biz orada müdahale ettikten sonra ikişer ikişer yaralıları çıkarmaya başladık. Ağır yaralılar vardı. Hafif yaralı olanları kaza yerinde yola çıkardık. Bazılarını sivil araçlarla hastaneye gönderdik." dedi.

Yaralanan öğrencilerin okul arkadaşı Özlem Taşdemir de çok üzgün olduğunu belirterek "Arkadaşlarımızı okulda beklerken böyle talihsiz bir kaza yaşandı. Bu kaza bizi çok kötü etkiledi. İki arkadaşımız vefat etti. İki kardeştiler. Allah rahmet etsin. Diğerleri de yaralı. Allah ailelerine sabır versin." ifadesini kullandı.

Kazada hayatını kaybeden kardeşler Selim ve Yasemin Barlık'ın cenazeleri, Sason Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından Gürgenli Köyü Mezarlığı'na getirildi.

Kardeşlerin cenazeleri, gözyaşları ve dualarla yan yana defnedildi.

Cenazeye öğrencilerin yakınlarının yanı sıra Sason Kaymakamı Samet Serin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AK Parti İl Başkanı A. Akif Gür ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan kazada yaralanan sürücü ile 25 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Öğrenci servisinin devrilmesi - İki kardeşin cenazesi toprağa verildi
Öğrenci servisinin devrilmesi - İki kardeşin cenazesi toprağa verildi
Öğrenci servisinin devrilmesi - İki kardeşin cenazesi toprağa verildi
Öğrenci servisinin devrilmesi - İki kardeşin cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

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