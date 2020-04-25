Batman'da korkunç ölüm...13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Batman'da korkunç ölüm...13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Batman'ın Gercüş ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu ahırın tavanına iple asılı halde ölü bulundu.

Batman'da korkunç ölüm...13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu ahırın tavanına iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Gercüş'e bağlı Yemişli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir süre çocuklarından haber alamayan aile üyeleri, evlerinin ahırını kontrol etti. 13 yaşındaki N.Ş.'yi tavana iple asılı halde bulan aile üyeleri durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

N.Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman'a gönderilirken, ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Öte yandan, N.Ş.'nin ablasının da yaklaşık 10 yıl öce kardeşinin gözü önünde intihar ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA