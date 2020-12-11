Batman'da kayalıklardan düşen kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Batman'da kayalıklardan düşen kişi öldü

11.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:28
Batman'da kayalıklardan düşen kişi öldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yemişli köyündeki dağlık alana yakınlarıyla avlanmaya giden Hakan Akın (29) kayalıklardan düştü.

Akın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yakınlarının yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Akın'ın cesedi kayalıklardan alınarak Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akın'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

İlgili Haberler

Avda kayalıklardan düşüp öldü
Avda kayalıklardan düşüp öldü
Barajda su seviyesi düştü, kayalık ortaya çıktı
Barajda su seviyesi düştü, kayalık ortaya çıktı
Sakarya'da fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya'da fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Başak Dizer Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler İlaç Karabağ Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da kayalıklardan düşen kişi öldü - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:29:43. #1.14#
title