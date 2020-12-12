Batman'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
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Batman'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

12.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:00
Batman'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Batman'da kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

Batman'da kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapan Hasan Cirit (48), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Polis memuru Cirit için İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen cenaze törenine, Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve mesai arkadaşları katıldı.

Törenin ardından Cirit'in cenazesi memleketine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

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