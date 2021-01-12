Batman'da husumetli aileler korona tedbirleriyle barıştı
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Batman'da husumetli aileler korona tedbirleriyle barıştı

12.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:44
Batman'da husumetli aileler korona tedbirleriyle barıştı

BATMAN'da, geçen yıl iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu.

BATMAN'da, geçen yıl iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu. 

Batman'da, geçen yıl Kültür Mahallesi'ndeki semt pazarında Yıldız ve Özbek aileleri arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası, husumet başladı. Kanaat önderlerinin girişimleriyle iki aile arasındaki husumet sona erdi. Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen törenle aileler, Kuran-ı Kerim altından geçerek, barış yemini etti. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ve kanaat önderlerinin katıldığı törende maske tedbiri uygulanırken, az sayıda kişi salona alındı.


Batman'da husumetli aileler korona tedbirleriyle barıştı
Batman'da husumetli aileler korona tedbirleriyle barıştı
Batman'da husumetli aileler korona tedbirleriyle barıştı
Batman'da husumetli aileler korona tedbirleriyle barıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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