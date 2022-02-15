Batman'da eylem hazırlığındaki 5 PKK şüphelisi yakalandı - Haberler
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Batman'da eylem hazırlığındaki 5 PKK şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Arif Arslan - Güncel
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Batman'da eylem hazırlığındaki 5 PKK şüphelisi yakalandı

BATMAN'da terör örgütü PKK adına eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BATMAN'da terör örgütü PKK adına eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kent merkezinde silahlı terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığı içerisinde bulunan 5 şüphelinin adresini belirledi. Harekete geçen ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Güncel

Terör, PKK, Güncel, Haberler

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