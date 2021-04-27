Batman'da, baharın müjdecisi "ağlayan gelin" fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da, baharın müjdecisi "ağlayan gelin" fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Batman'da, baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Batman'ın Sason ilçesinde dağlık bölgelerde açan, halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan baharın müjdecisi ters laleler görsel şölen sunuyor.

Batman'ın Sason ilçesinde dağlık bölgelerde açan, halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan baharın müjdecisi ters laleler görsel şölen sunuyor.

Sason ilçesinde Sultan Yaylası başta olmak üzere Helkıs ve Sıngıtur dağları ile Şillek Yaylası'nda açan ters laleler, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay, ters lalelerin fotoğrafını çekmek ve bu görsel şöleni görmek için nisan ayını adeta iple çektiklerini, bu yıl da ters lalelerin fotoğrafını çekmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Yorucu bir dağ yolculuğundan sonra lalelerin yetiştiği alana geldiklerini kaydeden Atalay, "Sason ilçesi ile Yücebağ beldesi arasındaki dağlık bölgedeyiz. Bu manzarayı gördükten sonra bütün yorgunluğumuzu unuttuk." dedi.

Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Esra Okudur da ters lalenin bölgede birçok alanda doğal olarak yetiştiğini, görsel bakımından güzel olan soğanlı bir bitki olduğunu aktardı.

Halk arasında bir çok isimle adlandırılan ters lalenin dağlarda bin ile 3 bin rakımda yetiştiğini ifade eden Okudur, "Ters lalenin doğadaki çiçeklenme süresi 10-15 gün arasında değişmektedir. Soğanları ile hasat etmenin yasak olduğu endemik bir bitkidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

Yaşlı adamın cansız bedeni günler sonra bulundu. Sokak köpeğin vefası yürekleri burktu.
Yaşlı adamın cansız bedeni günler sonra bulundu. Sokak köpeğin vefası yürekleri burktu.
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Derya Yanık Ersin Tatar Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batman'da, baharın müjdecisi "ağlayan gelin" fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 14:23:43. #1.16#

title