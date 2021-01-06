Batman'da aileler arasında 'arazi' kavgası; 4 çocuk babası öldü
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Batman'da aileler arasında 'arazi' kavgası; 4 çocuk babası öldü

06.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:48
Batman'da aileler arasında 'arazi' kavgası; 4 çocuk babası öldü

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 çocuk babası Burhan Kaplan (35), yaşamını yitirdi.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 çocuk babası Burhan Kaplan (35), yaşamını yitirdi. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri'de meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 4 çocuk babası olan Burhan Kaplan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kaplan, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Burhan Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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