Son dakika: Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
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Son dakika: Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika: Batman'da adliye binasının önünde arazi anlaşmazlığı sebebiyle davalık olan iki grup birbirine girdi. Silahların çekildiği kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

21.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:27
Son dakika: Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü

'da aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davaya katılmak için adliyeye gelen akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdülaziz Özerdem (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

ADLİYE ÖNÜNDE TARTIŞTILAR

Olay, saatlerinde Batman Adliyesi önünde meydana geldi. Aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle görülen davaya katılmak için adliyeye gelen akraba oldukları öğrenilen Özerdem ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

ATEŞ ETTİLER

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Abdülkadir Özerdem (20), Nihat Özerdem (24), Erdem Özerdem (26) ve Abdülaziz Özerdem (29) yaralandı. Adliye önünde güvenlik önlemi alan polisler, kavgaya müdahale etti. Yaralılar gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdülaziz Özerdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Özerdim'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kavgaya karışan kişilerden bazılarının polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Son dakika: Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
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HABER YORUMLARI (10)

  • CEYHANLI:
    Bir toprak için canınızdan oldunuz adalet var gidip mahkemeye başvurun devlet kime verirse onun olur şimdi iyi mi oldu
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  • YAR-GIÇ:
    adalet mi var? Allah Allah, nerde o adalet? sen gördün mü gerçekten? nıhahahah var!
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  • BAYKUŞ:
    Kardeş dedigin gibi işlese eyw. Tam 15 yildir devam eden davamiz var.Adamlar paşa paşa malını yiyor sende izliyorsun
    3 Yayından Kaldır
  • BATMANLI:
    NE GEREKSİZ BİRİ OLDUĞUN YAPTIĞIN GEREKSİZ YORUMDAN BELLİ OLUYOR! HALA RAMAN DAĞLARININ ALTINDAKİ PETROLLER İÇİN 2023''Ü BEKLEDİĞİNİ BİLMİYORSUN HA!!! YAZIK SANA. . .
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  • SON BATMANLI:
    SEN BATMAN''I NE KADAR TANIYORSUNDA BÖYLE KONUŞUYORSUN. HER YERDE OLACAK BİR OLAY KİŞİSEL BATMANI KARIŞTIRMA DİNGİL. . . BATMA VE BATMANLIYA DA KURBAN OL SEN
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