87 yaşındaki kadın, iki aile arasında çıkan kavgada hayatını kaybetti

Batman'da iki aile arasında yaşanan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre olay, Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyü Doğancık mezrasında meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı. Kısa sürede sözlü tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 87 yaşındaki Nazime Bilmez hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Nazime Bilmez'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, Kozluk'a bağlı Taşlıdere köyü Doğancık mezrasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA