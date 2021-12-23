Batman'da 49 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Batman'da 49 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor

Batman'da 49 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor
AA / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesinde 1 köy ve 5 mezra, Sason ilçesinde de 16 köy ve 27 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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AA / Muhyeddin Beyca - Son Dakika Haberleri

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