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Batman'da 46 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor

Batman'da 46 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor
AA / Muhyeddin Beyca - Haberler | Kültür Sanat

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Sason'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy ve 45 mezraya ulaşım sağlanamaması üzerine bölgele ekipler sevk edildi.

Çalışmalar sonucu, 9 köy ve 16 mezra yolu ulaşıma açılırken, 17 köy ve 29 mezrada ekiplerin çalışması sürüyor.

AA / Muhyeddin Beyca - Son Dakika Haberleri

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