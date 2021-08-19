Batman'da, 17 yıldır sedef hastalığıyla mücadele eden genç tedavi olmak istiyor

Batman'da, 17 yıl önce sedef hastalığına yakalanan 32 yaşındaki Mevlit Sarım, vücudunun yüzde 80'ini kaplayan hastalıktan kurtulmak ve ailesinin geçimini sağlamak için tedavi olmak istiyor.

Batman'da, 17 yıl önce sedef hastalığına yakalanan 32 yaşındaki Mevlit Sarım, vücudunun yüzde 80'ini kaplayan hastalıktan kurtulmak ve ailesinin geçimini sağlamak için tedavi olmak istiyor.

Hilal Mahallesi'nde yaşayan Mevlit Sarım'ın (32), 2004 yılında vücudunda kırmızı renkli lekeler çıktı. Daha sonra kaşınan lekeler kabuk bağladı ve zamanla vücudunun yüzde 80'ini kapladı.

Evli ve iki çocuk babası Mevlit Sarım, AA muhabirine hastalıktan dolayı çalışamadığını, ailesinin geçimini gelen yardımlarla sağlamaya çalıştığını söyledi.

"17 senedir sedef hastasıyım. Son 4 senedir vücudumun yüzde 80'ini kapladığı için artık çalışamıyorum. Daha önce fırında çalışıyordum. Geçimimi sağlıyordum şu an son 4 yıldır çalışamıyorum. İki çocuğum var. Ayda 600 lira engelli maaşı alıyorum. Kirada oturuyorum çok zor geçiniyorum." diyen Sarım, yetkililerden yardım beklediğini kaydetti.

Batman Bölge Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gördüğünü, bu tedavilerden bir sonuç alamadığını ifade eden Sarım, maddi imkansızlıktan dolayı tedavisini sürdüremediğini belirtti.

Hastalığı geçirenlerle irtibata geçtiğini dile getiren Sarım, şöyle devam etti:

"Bu hastalığı geçiren bazı arkadaşlarla irtibata geçtim. Sivas'ın Kangal ilçesinde bir termal otel varmış. Orada balıklarla tedavi uygulaması yapılıyormuş. Oraya giden bazıları iyileşmiş, bazıları da durumu daha iyi olmuş. Ben de devletimizden Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan beni de oraya göndermelerini ve tedavimin orada yapılmasını istiyorum. Maddi durumum olmadığı için gidemiyorum."

Hastalıktan dolayı çocuklarıyla fazla ilgilenemediğini de söyleyen Sarım, "Bir an önce sağlığıma kavuşmak, işime dönmek, çocuklarımla ilgilenmek, çocuklarımı dışarıya çıkarıp gezdirmek, onların eğitimine yardımcı olmak ve okullarına götürmek istiyorum." dedi.

Kızı Emine Sarım (9) da babasının tedavi edilmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca