1 polis ve 1 bekçiyi tabancayla yaralayan saldırgan yaralı ele geçirildi - Haberler
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1 polis ve 1 bekçiyi tabancayla yaralayan saldırgan yaralı ele geçirildi

AA / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açıldı, bir polis memuru ve bir bekçinin yaralandığı olayda saldırgan yaralı ele geçirildi.

BATMAN (AA) - Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açıldı, bir polis memuru ve bir bekçinin yaralandığı olayda saldırgan yaralı ele geçirildi.

Huzur Mahallesinde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açıldı.

Ekibin karşılık vermesi üzerine, 1 polis, 1 bekçi ile saldırgan hırsızlık firarisinin kardeşi yaralandı.

Hırsızlık firarisi yakalandı

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise yakalandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir karakol ekibinin mukavemetle karşılaştığını belirterek, firari zanlının kardeşinin silah kullandığını söyledi.

Kıraç, şöyle devam etti:

"2 arkadaşımız yaralı. Birinin hayati tehlikesi devam ediyor, diğerinin durumu daha iyi. Silah kullanan da yaralı hastanede. Arkadaşların almaya geldiği şahıs firar etmişti. Onu tekrar aldık. Bir polis, bir bekçimiz yaralı. Bekçimizin hayati tehlikesi var. Ama inşallah durumu düzelir. Adi bir olay, almaya gittikleri şahıs hırsız."

1 polis ve 1 bekçiyi tabancayla yaralayan saldırgan yaralı ele geçirildi

1 polis ve 1 bekçiyi tabancayla yaralayan saldırgan yaralı ele geçirildi

1 polis ve 1 bekçiyi tabancayla yaralayan saldırgan yaralı ele geçirildi

1 polis ve 1 bekçiyi tabancayla yaralayan saldırgan yaralı ele geçirildi

1 polis ve 1 bekçiyi tabancayla yaralayan saldırgan yaralı ele geçirildi

1 polis ve 1 bekçiyi tabancayla yaralayan saldırgan yaralı ele geçirildi

1 polis ve 1 bekçiyi tabancayla yaralayan saldırgan yaralı ele geçirildi

1 polis ve 1 bekçiyi tabancayla yaralayan saldırgan yaralı ele geçirildi

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AA / Muhyeddin Beyca - Son Dakika Haberleri

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