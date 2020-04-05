Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Batman M Tipi Cezaevi'nde Adli tutukluların olduğu bölümde bir koğuş tutuklar tarafından ateşe verildi. Zırhlı araçlar ve TOMA'lar ve çok sayıda ambulansın sevk edildi. Olay sonrası Batman Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı olmamıştır" denildi.

Batman Başsavcılığı, Batman M Tipi Cezaevi'nde isyan çıktığıyla ilgili iddiaları yalanladı. Açıklamada olayın menferit olduğu ifade edildi.

Batman Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde, bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olay meydana gelmiştir. Olay kontrol altına alınmış olup, ceza İnfaz kurumu normal işleyişine dönmüştür. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmamaktadır" ifadesine yer verilen açıklamada, ceza infaz kurumunun normal işleyişine döndüğü belirtildi.

Öte yandan durumu öğrenen bazı tutuklu ve hükümlü yakınlarının olayla ilgili bilgi almak için M Tipi Ceza İnfaz Kurumu önüne geldiği görüldü.