Batman Çayı'na giren genç boğuldu
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Batman Çayı'na giren genç boğuldu

Batman Çayı'na giren genç boğuldu
Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Batman'da 17 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

Batman'da 17 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

Batman Çayı çevresinde gezintiye çıkan Muhammed Eryılmaz, serinlemek için suya girdi.

Eryılmaz'ın çayda bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen Batman Belediyesine bağlı dalgıç ekipler, arama çalışmaları sonucu çayda gencin cesedine ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

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