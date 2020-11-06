Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
06.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:11
Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, Yahudi yerleşim birimleri inşası ve kentteki Eş-Şuheda caddesinin 1994 yılından beri kapalı olmasını protesto etti.
Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, Yahudi yerleşim birimleri inşası ve kentteki Eş-Şuheda caddesinin 1994 yılından beri kapalı olmasını protesto etti. İsrail askerleri, göstericilere müdahale etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sari Jaradat