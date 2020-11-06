Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

06.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:11

Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, Yahudi yerleşim birimleri inşası ve kentteki Eş-Şuheda caddesinin 1994 yılından beri kapalı olmasını protesto etti.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, Yahudi yerleşim birimleri inşası ve kentteki Eş-Şuheda caddesinin 1994 yılından beri kapalı olmasını protesto etti. İsrail askerleri, göstericilere müdahale etti.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sari Jaradat

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