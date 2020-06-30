BATAKLIK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN LÜKS ARAÇLAR SERGİLENİYOR havadan görüntü
BATAKLIK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN LÜKS ARAÇLAR SERGİLENİYOR (2) havadan görüntüAli ABLAY - Zeki GÜNAL - /İSTANBUL, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.
30.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:13
BATAKLIK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN LÜKS ARAÇLAR SERGİLENİYOR (2) havadan görüntü
Ali ABLAY - Zeki GÜNAL -/İSTANBUL, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü
Kaynak: DHA