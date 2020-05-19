Bataklığa saplanan tek geçim kaynağına kavuştu
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Bataklığa saplanan tek geçim kaynağına kavuştu

Bataklığa saplanan tek geçim kaynağına kavuştu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gecedir ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy, yapılan çalışmalar sonucunda hayvana kavuştu.

Bataklığa saplanan tek geçim kaynağına kavuştu
19.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:20

Bataklığa saplanan tek geçim kaynağına kavuştu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gecedir ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy, yapılan çalışmalar sonucunda hayvana kavuştu.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy'a ait inek, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplanmıştı. Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabahı beklemek için ineğinin başından ayrılmayarak sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine ikinci gece de hayvanının başında geçirmişti.

Köyde daha çok vatandaşın gelmesi üzerine bugün yapılan çalışmalar sonucunda inek saplandığı bataklıktan kurtarıldı. Tek geçim kaynağı olan ineğine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Atasoy, destek olanlara ise teşekkür etti.

Yüksekova Belediyesinden görevli veteriner hekim Hekim Kaçan, hayvanı muayene ederek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Manşet

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