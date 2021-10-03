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Son dakika... Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Niğde'de bataklığa saplanan eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

NİĞDE (İHA) - Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

NİĞDE - Niğde'de bataklığa saplanan eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kırkpınar Köyü Hizandı Deresinde eşeği bataklığa saplanan çoban durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler eşeği saplandığı bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.

Son dakika... Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika... Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika... Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika... Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika... Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler
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