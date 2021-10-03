Son dakika... Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Niğde'de bataklığa saplanan eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
NİĞDE (İHA) - Bataklığa saplanan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
NİĞDE - Niğde'de bataklığa saplanan eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kırkpınar Köyü Hizandı Deresinde eşeği bataklığa saplanan çoban durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler eşeği saplandığı bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.