Başterzi'den Belevi'nde Şeftali Tadında Müjde

Başterzi törende yaptığı konuşmada, Belevi'nin en önemli geçim kaynağı olan şeftalinin markalaşması ve tanıtımı için özel bir çaba harcayacaklarını ve bunun için Şeftali Festivali'ni ulusal boyuta taşıyacaklarını açıkladı.

Belevili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve MHP ile AK Parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu törende Belevi'nin tarımsal zenginlikleri yanında Türkiye'nin turizm hattında önemli bir durak olduğunu belirten Osman Başterzi bu avantajı en iyi şekilde kullanacaklarını anlattı. Başterzi, "Buradaki şeftalinin eşi benzeri yok. Hak ettiği değeri bulmasının zamanı geldi. Bunun için de doğru tanıtılması ve iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Tanıtım adına gelenekselleşen Şeftali Festivali'ni daha büyük ölçeklere taşıyacağız. Ayrıca Belevi, İzmir – Aydın Otoyolu'nun çıkışında önemli bir konumda bulunuyor. Yaz aylarında büyükşehirlerden ilçemize ve çevremizdeki turizm kentlerine gelen vatandaşların uğrak yeri olabilecek bir konumda. Yapacağımız yatırımlarla, Belevi'yi yerli ve yabancı turistler için bir uğrak yeri haline getireceğiz. Belevi'nin tüm sorunlarını biliyoruz. Alt yapıdan başlayarak bu sorunları ivedilikle çözüp, Belevi'yi yükselen bir değer haline getireceğimize söz veriyorum. Tüm bunları gerçekleştirecek irade ve kararlılık ben ve ekibimde var" diye konuştu.

Açılışa katılan her bir vatandaşa teşekkür eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, Selçuk Halkı'nın kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, "Selçuk'taki coşku ve heyecan bizleri mutlu etti. Osman Başterzi Selçuk'un önemli bir değeridir. Sizlerin de desteği ile Osman Bey'in seçimleri kazanacağına inancımız tam. Osman Bey'in Selçuk'u şaha kaldıracak projeleri var. Bu projeleri gerçekleştirmek için merkezi hükümetimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Selçuk, Türkiye'nin yükselen değeri olacak" dedi.

İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, 2018 yılı içerisinde ortaya koyduğu çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, 2018 yılı içerisinde şehri rahatlatacak dinlenme mekanları, otopark alanları, çocuk parkları, koruluk alanları vb. sosyal donatı alanları oluşturarak İnegöl'e artı bir değer kattı. İnegöl için çalışıyor ve üretiyoruz. İnegöl'e gönülden bağlıyız. İnegöl her şeye değer" şeklinde konuştu.

YAŞAMAKTAN MUTLULUK DUYULAN BİR ŞEHİR

Türkiye'nin kalbinin attığı, sanayi, kültür ve sanat adına önemli işlere imza atılan İnegöl'de, İnegöl Belediyesi hizmet standartlarını daha da yukarılara taşıyarak, yaşamaktan mutluluk duyulan bir şehri ön plana çıkarmak için tüm personeliyle gece gündüz demeden hizmet seferberliğine devam ediyor.

"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ HİZMETİMİZİN ÖNSÖZÜ OLACAK"

İnegöl'ün tüm güzelliklerini koruyup yenileme ve çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak hayallerdeki İnegöl'ü kurmanın uğraşısı içerisinde olduklarını belirten Başkan Taban, "Park ve Bahçeler müdürlüğümüz de tüm personel ve ekipmanıyla kentimize nefes aldıracak, kent görselliğine katkı koyacak ve yaşamaktan mutluluk duyan gülen yüzlerin artması için 2018 yılını dur durak bilmeden geçirdi. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde de bir bir önemli projeleri hayata geçireceğiz. Yeni dönemde yapılacak çok iş var. Vatandaşlarımızın mutlu bir şehirde yaşamaları adına elimizden gelen ne varsa yapacağız. Gönül belediyeciliği bizim hizmetlerimizin önsözü olacak. Tevazu, samimiyet ve gayret ile halkımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

"HER ŞEY İNEGÖL İÇİN"

Kent görselliğini öne çıkaran ve İnegöl'e nefes aldıracak yaşam projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Taban, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 57 çalışanıyla her geçen gün hizmet ağını artırarak şehrimizin dört bir tarafında halkımızın taleplerini sürekli ön planda tutarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığımız tüm hizmetler İnegöl için" açıklamasında bulundu.

BUGÜNÜN YARINI YARININ UMUDU OLAN ÇOCUKLARIMIZA

Geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik 2018 yılı içerisinde hizmetine sunulan çocuk oyun alanlarını sıralayan Taban, "Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan şehrin dört bir tarafında çocuklarımızın yüzlerini güldürmeyi başardık. Bu kapsamda Akhisar Mahallesi Efekan Sokağa, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi Kuğulu Park'a, Yunus Emre Spor Kompleksine, Cerrah Mahallesi Kalburt Bölgesine, Kurşunlu Mahallesi Ulu Önder Atatürk Caddesine, Kurşunlu Mahallesi Yeni Bağlar Sokağa, Sinanbey Mahallesi Katip Ahmet Efendi Sokağa, Turgutalp Mahallesi Marmara Sokağa, Yeni Mahalle Sude Sokağa, Yenice Mahallesi Cami Sokağa, Babaoğlu, Bahçekaya, Bayramşah, Bilalköy, Çeltikçi, Çiftlik (Merzüköy), Çiftlik(Karakiraz), Esenköy, Eskikaracakaya, Eskiköy, Fındıklı, Güneykestane, Hilmiye, Hamzabey, Hocaköy, Karahasanlar, Kocakonak, Küçük Yenice, Mezit Orta Mahalle, Mezit Yukarı Mahalle, Soğukdere, Rüştiye, Sultaniye, Süle, Sülüklügöl ve Olukman Mahallesi olmak üzere toplamda 36 yere çocuk oyun alanlarını kazandırdık. Tabii tüm bunları yaparken bizim vatandaşlarımızdan istediğimiz bu güzelim parklara sahip çıkmaları. Parklarımıza sahip çıkmak bu kentin değerlerine sahip çıkmaktır" diye konuştu.

KEMAL ÖZKAN PARKI

İnegöl Belediyesi eski Başkanlarından Kemal Özkan'ın isminin verildiği sosyal donatı alanıyla vefanın en güzel örneğini sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz diyen Taban, "Kemalpaşa Mahallesi Erenler Camii mevkiinde 5800 m2 alan üzerinde oluşturulan sosyal donatı alanına belediyemiz eski başkanlarından Kemal Özkan'ın adını vererek, başkanımızı ahde vefa ile anmanın onuru yaşıyoruz. 5 ayrı parçadan oluşan bu kompleks içerisinde 68 araçlık 1020 m2'lik otopark, 220 m2'lik çocuk oyun alanı, 110 m2'lik fitness alanı, 420 m2'lik çok amaçlı (futbol ve basketbol) saha, 1200 m2'lik yeşil alan ve 2440 metrekarelik sert zemin oturma ve yürüyüş alanı ile 390 m2'lik 190 metre uzunluğunda kauçuk zemin yürüyüş parkuru bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"YEŞİLLER İÇERİSİNDE BİR İNEGÖL HAYAL EDİYORUZ"

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi bir belediye olarak oluşturduğumuz koruluk alanları ile şehrimize nefes aldıracak yeni mekanlar kazandırdıklarını ifade eden Taban, "2018 yılı içerisinde Cumhuriyet Mahallesi Çalıkavak Sokağa, Ertuğrulgazi Mahallesi Naire Çikeyava Okulu karşısına, Mesudiye Mahallesi Yunus Emre Caddesine ve Mesudiye Mahallesi Yunus Emre Sokağa koruluk alanları oluşturduk. Amacımız şehir içindeki koruluk alanlarının sayılarını daha da artırmak. Ayrıca Yeni Mahalle Sena Sokaktaki Koruluk Alanının etrafında tretuvar çalışması yaparken, Süleymaniye Mahallesindeki 9 mevcut koruluk alanının etrafında da tretuvar ve panel çit uygulamaları gerçekleştirdik. İnegöl içinde yeşil değil yeşiller içerisinde bir İnegöl hayal ediyoruz" dedi.

180 ARAÇLIK MAHALLE OTOPARKI

İnegöl'deki trafik ve araç sirkülasyonunu rahatlatacak projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz diyen Taban, "Özellikle mahallelerimize kazandırdığımız otopark uygulamalarımız bu çalışmalarımızın başında gelmektedir. 2018 yılı içerisinde Mesudiye Mahallesi Yunus Emre Sokağa 64 araçlık, Süleymaniye Mahallesi Sadri Akçan Sokağa 11 araçlık, Süleymaniye Mahallesi Ocakkur Sokağa 64 araçlık ve Yeni Mahalle Nokta Sokağa 41 araçlık otopark olmak üzere toplamda 180 araçlık mahalle otoparkını daha halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

BELEDİYE MEYDANI YENİ YÜZÜYLE HİZMETE GİRDİ

Belediye meydanında yapılan kavşak düzenlemesinin ardından belediye binası önünde bulunan parkın da yenilenmesiyle şehrin albenisini artırdıklarını belirten Taban, "Top havuzu ve İnegöl yazısıyla süslenen, ağaçlandırma çalışmalarıyla nefes alınacak bir alan haline dönüşen bu güzelim yerle birlikte İnegöl Belediyesi önündeki meydanın şehrimize ayrı bir güzellik kattığını görüyoruz."

"MAHALLELERİMİZE NEFES ALDIRIYORUZ"

Vatandaşlarımızın günlük hayatını rahatlatacak uygulamalarla mahallelerimize nefes aldırıyoruz diyen Taban, "Bu kapsamda Kulaca Mahallesine Meydan düzenleme çalışması, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi Kuğulu Park'a fitness spor alanı, Cerrah Mahallesi Kalburt Bölgesine, Turgutalp Mahallesi Marmara Sokağa ve Yunus Emre Spor Kompleksine fitness spor alanı ve semt sahası yaparak hem mahallelere değer katıyor hem de sosyal hayatı canlandırıyoruz" dedi.

"İNEGÖL RENGARENK BİR GÖRÜNTÜYE KAVUŞUYOR"

İlçemiz mücavir alanı içerisinde ve belediyemiz sorumluluğunda olan yeşil alanlarda olmak koşulu ile 2018 yılı ilkbahar ve sonbahar döneminde çeşitli türlerde mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Taban, "Şehir merkezimiz başta olmak üzere mahallelerimizde yeşil alanın korunması ve yeşil alanların çoğaltılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin çehresini değiştirme adına yürüttüğümüz çalışmalar ile İnegöl rengarenk bir görüntüye kavuşuyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı kentimizde ortaya çıkan görüntü, vatandaşlarımız tarafından çok beğeniliyor. Halkımız günün her saatinde renkli bir seyir keyfi yaşıyor. Ayrıca kent içerisinde trafik ve insan yoğunluğunun, hareketliliğin daha fazla olduğu caddelerdeki yüksek aydınlatma direğinde ve köprü korkuluklarında modüler saksılar kullanılarak, sarkık formlu çiçeklerle şehrimiz renklendirilmiştir. Bunun yanında duvar dikey bahçe ile Süleymaniye Mahallesinde bulunan alt geçitte çiçeklendirme çalışması yapılmıştır" dedi.

"GAYEMİZ; HALKIMIZIN GÖNLÜNÜ KAZANMAK"

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün rutin olarak yaptığı diğer işler hakkında da bilgi veren Taban, "İlçemiz genelinde budama çalışmaları, çim biçme çalışmaları, sulama çalışmaları, ilaçlama çalışmaları bakım – onarım çalışmaları, park ve yeşil alan temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan çocuk oyun alanları, koruluk alanlar ve yeşil alanların otomatik sulama sistemi ile sulanmaktadır. Şehrin dört bir tarafında sürdürdüğümüz bu çalışmalar ile İnegöl'ü hak ettiği noktaya getirmenin telaşı içerisindeyiz. Bizim derdimiz İnegöl. Bizim tek düşüncemiz bu güzelim şehre hizmet. Şehrin dört bir tarafında yürüttüğümüz çalışmalar ile amacımız halkımızın gönlünü kazanmak" dedi.

Kaynak: Bültenler