Başsavcılık, Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasını yalanladı
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Başsavcılık, Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasını yalanladı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

07.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 22:13
Başsavcılık, Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasını yalanladı

Cumhuriyet Başsavcılığı, , Oda Genel Yayın Yönetmeni 'ın cezaevinde darp edildiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

PEHLİVAN, MİT ŞEHİDİ HABERİ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin yapılan nedeniyle geçtiğimiz günlerde 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DARP İDDİASI YALANLANDI

Bazı basın yayın organlarında Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiası üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Silivri Cezaevi Savcılığı tarafından inceleme yapıldığı ve kamera görüntülerinin izlendiği aktarılarak iddiaların asılsız olduğu duyuruldu. Pehlivan'ın hiçbir infaz koruma memuru tarafından darp edilmediği ve kötü muameleye uğramadığı da açıklamada belirtildi.

BARIŞ PEHLİVAN'IN DARPLA İLGİLİ MÜRACATI OLMAMIŞ

Öte yandan, Barış Pehlivan'ın cezaevi idaresine ya da savcılığına bu konuda sözlü ya da yazılı herhangi bir müracaatı olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılık, Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasını yalanladı
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