Başsavcılık, Bakırköy'de siyanürle ölen ailenin 'aşırı derecede borçlandığını' açıkladı

15.11.2019 12:17 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:28

Türkiye güne yeni bir siyanürlü intihar vakasıyla uyandı. İstanbul Bakırköy'de aynı aileden 1'i çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Yapılan incelemeler sonucu evde siyanür izlerine rastlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada evin babası Bahattin Delen'in karısını ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiğini açıkladı. Başsavcılık ayrıca kuyumculuk yapan Bahattin Delen'in maddi sıkıntılar yaşadığını ve buna bağlı olarak girdiği bunalım sonucu intihar ettiğini belirtti.

ÖNCE CİNAYET, ARDINDAN İNTİHAR! SEBEBİ BORÇLANMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da intiharın nedeni olarak Bahattin Delen'in maddi kriz içerisinde olması gösterildi.

Açıklamada "Kuyumcukent'te altın ticaretiyle uğraştığı ve bir takım internet siteleri üzerinden kayıtdışı ticari işlemler nedeniyle aşrıcı derecede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisi ile önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ANNE CAN HAVLİYLE DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİŞ

Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

CESETLER ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından cenazeler içeriden çıkarıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MAHALLE BAKKALI: MADDİ SIKINTILARI YOKTU

Siyanürlü ölümün ardından konuşan mahallenin bakkalı Mehmet Çevik, ailenin babasını en son dün akşam gördüğünü söyledi. "Su ve sigara aldı" diyen bakkal, ölen ailenin herhangi bir maddi sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.