Basra'daki Gösteriler Babil'e Sıçradı

Irak'ın güneyindeki Basra'da elektrik kesintisi ve işsizlik gösterileri güneydeki diğer kentlere de sıçradı. Basra'nın ardından Babil kentinde sokağa dökülen yüzlerce Babilli, dev Irak bayrağı salladı.

Göstericiler, hükümeti elektrik sorununa çözüm ve işsizliğe bir çare bulmaya çağırdı. Basra'daki gösterilerde şiddet olaylarının yaşanmasının ardından güvenlik güçleri kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alırken, arabalarla sokağı gezen protestocular vatandaşları gösteri yapmaya çağırdı. Irak'ın güneyinde Basra kentinde elektriksizlik ve işsizlik nedeniyle başlayan gösteriler güneydeki, Babil, Nasriye, Vasıt, İmare ve Müssane kentlerine sıçradı.

Öte yandan, Basra'da 2 göstericinin ölümü ve 10'a yakın göstericinin yaralanmasının ardından kenti ziyaret eden Başbakan Haydar el-İbadi, elektrik sorununu çözeceğini söylemişti. - ERBİL