Başörtüsünü Çıkardığı İçin Eleştirilen Burcu Çetinkaya'ya Başörtülü Gazetecilerden Destek
Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni bir karar alarak başörtüsünü çıkardığını duyurdu. Bu hareketiyle sosyal medyada her kesimden insanın eleştirilerine maruz kalan Çetinkaya'ya, başörtülü gazetecilerden destek geldi.
2013 yılında tesettüre giren ralli pilotu Burcu Çetinkaya, "Bu kadar yapabildim" diyerek, başını açtığına dair yeni kararını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü rallicinin bu kararı bir çok kesimden eleştirilerin hedefi oldu. Çetinkaya'ya köşe yazarı Yıldız Ramazanoğlu ve gazeteci Ayşe Böhürler'den destek geldi.
"BURCU ÇETİNKAYA'YI RAHAT BIRAKIN"
Twitter'dan Çetinkaya ile ilgili yaptığı paylaşımda "Sağdan soldan insanlar! Burcu Çetinkaya'yı rahat bırakın. İnsanı susturmak, dışarıdan tanımlamak, küçük kutucuklara yerleştirmek şiddettir." ifadelerini kullanan Ramazanoğlu'na, Ayşe Böhürler de hak verdi.
YORUMLAR (98)
-
sen tesettürü insanlar için değil allah için yap insanların ne dediği umrunda olmamalı eleştirildim diye insan başındaki örtüyü açarmı . . tuhaffffCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Bu destek verenler-siz neden başörtüsünü çıkarmıyorsunuz.demek başörtüsü sizin için aksesuar.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
-
Ölmemeye gücün yetmiyorsa ALLAHA iteat etmeye mecbursun Nur suresi ayet 31 Ahzap suresi ayet 59 ayrıca hani farklı görüşleri var denilen 4 meshebin tesettür konusunda ittifakı vardır ayrıca Müslümanlarının önderi ve örneği olan Peygamber efendimiz ve Kuranı kerimde övülen Onun ashabının kadınları kızları müslünan kadınlara en güzel örnektir yani Onların giyim kuşamı tesettürün emrinin en güzel örneğidir ve delilidir Pygaöberimizin kendi kadınları ve ashabının kadınlarının ALLAHIN razı olmadığı bir giyim kuşamı olduğunu düşünmek elbette ALLAHI aciz Peygamberi ve sahabeyi asi görmektir halbuki Onlar herşeyi ALLAHIN emrettiği ve en sevdiği şekli ile yapmıltır.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Üstü açılan araba gibisin hava durumuna göre açıyosun kapatıyosun.cabrio seniiiCevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
-
Bozacinin şahidi siraci comarlar herseyiniz ikiyüzlü riyakar rüzgar nereden eserseCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır