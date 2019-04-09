Başörtüsünü Çıkardığı İçin Eleştirilen Burcu Çetinkaya'ya Başörtülü Gazetecilerden Destek

2013 yılında tesettüre giren ralli pilotu Burcu Çetinkaya, "Bu kadar yapabildim" diyerek, başını açtığına dair yeni kararını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü rallicinin bu kararı bir çok kesimden eleştirilerin hedefi oldu. Çetinkaya'ya köşe yazarı Yıldız Ramazanoğlu ve gazeteci Ayşe Böhürler'den destek geldi.

"BURCU ÇETİNKAYA'YI RAHAT BIRAKIN"

Twitter'dan Çetinkaya ile ilgili yaptığı paylaşımda "Sağdan soldan insanlar! Burcu Çetinkaya'yı rahat bırakın. İnsanı susturmak, dışarıdan tanımlamak, küçük kutucuklara yerleştirmek şiddettir." ifadelerini kullanan Ramazanoğlu'na, Ayşe Böhürler de hak verdi.



