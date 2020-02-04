: Başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen Yeşim Meltem Şişli, kendini şikayet etti

04.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İSMEK bölge sorumlusu personele, hakaret ettiği yönündeki haber ve iddialar üzerine, İBB Başkanlık makamına dilekçe vererek, kendisi hakkında inceleme başlatılmasını talep etti. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut da dilekçeyi hemen işleme koydu. Erkut, İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, gönderdiği 'olur' yazısında, gerekirse soruşturmaya dönüştürülebilecek incelemenin tamamlanıp, sonucun bildirilmesini talep etti.

İMAMOĞLU: İNCELEME BAŞLATILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında hükümete yayın yayın organlarında dile getirilen iddialarla ilgili kurum içinde inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

İBB BAŞKANLIK MAKAMINA DİLEKÇE VERDİ

Yeşim Meltem Şişli, İBB Başkanlık makamına yaptığı başvuru dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "31 Ocak 2020 tarihli Yeni Şafak Gazetesi'nde sonrasında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yayını yapılan; şahsım ve kurumsal görevimi hedef alan, 19 Ağustos 2019 tarihinde İSMEK'deki kadın bölge sorumluları ile yapılan bir toplantıda, çalışanlara yönelik, hakaretlerde bulunduğum; onların inançlarına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığım; ayrıca sosyal durumları, yaşam tarzları ve medeni halleri üzerinden aşağılayıcı ve alaycı tavırlarda bulunduğum; çalışanlara mobing uyguladığım şeklinde iddialar yer almıştır.

"İNCELEME YAPILMASI TALEBİNDE BULUNUYORUM"

Şahsım yanında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğini de hedef alan, yukarıda açıklamaktan dahi üzüntü duyduğum iddialara ilişkin olarak, hesap verme sorumluluğumun hukuk önündeki tüm haklarımın korunması ve gerekli hukuki adımların atılmasına yönelik olarak, tüm iddialar bakamından, gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkarılabilmesi, masumiyetimin tespit ve tescili için inceleme yapılması talebinde bulunuyorum."

HEMEN İŞLEME KONULDU

Şişli'nin dilekçesi, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut imzası ile aynı saatlerde İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yollandı. Erkut'un 'olur' yazısında şöyle dendi: "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Yeşim Meltem Şişli'nin dilekçesinde, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, kendisi ve yürütmekte olduğu görev ve makama yönelik ileri sürülen iddia ve isnatlara ilişkin olarak; konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve açıklığa kavuşturulması, hukuki haklarının kullanımına ilişkin olarak inceleme talebinde bulunulmuştur. Konunun incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için müfettiş görevlendirilmesini ve düzenlenecek raporun başkanlık makamına sunulmasını rica ederim."

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