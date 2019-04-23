Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır'ın 1 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Gittiği kafede yan masada oturan başörtülü kızları "Sizin yeriniz burası değil, Arabistan'a gidin!" diyerek taciz ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır hakkındaki soruşturma tamamlandı. Çakır'ın 'halkın bir kesimini din ve mezhep farklılığına dayanarak aşağılamaktan' bir yıla kadar hapsi isteniyor.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Deniz Çakır'ın, bir kafede karşılaştığı başörtülü kadınları taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianamede, 30 Aralık'ta yaşanan olayda Çakır'ın yan masasında oturan başörtülü kadınları "Burası sizin yeriniz değil, Arabistan'a gidin" diyerek taciz ettiği belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YARGILANACAK

İddianamede 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlediği anlaşılmıştır' denildi. Söz konusu suç kapsamında, Çakır'ın bir yıla kadar hapsi istendi. Oyuncu, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.