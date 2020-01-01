Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi
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Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika: Ankara'da Altındağ'da bulunan bir aparmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar itfaiye tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

01.01.2020 08:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:27
Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi

'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunan 4 kişinin öldüğü belirlendi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Haber Videosu

: Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi
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