Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Söz konusu adreslere düzenlenen baskında ekipler, 21 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çankaya'nın Hilal ile Yıldızevler mahallelerindeki adreslerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

BASKIN SONRASI 21 KİŞİYE YASAL İŞLEM YAPILDI

Söz konusu adreslere düzenlenen baskında ekipler, yer temin eden ve kumar oynatan M.Ç, U.A, F.M ve N.B ile kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN SANAL ORTAMDAKUMAR

Operasyonda yer temini ve kumar oynatma suçlarından gözaltına alınan M.Ç, U.A, F.M ve N.B'nin söz konusu adreslerde bilgisayar üzerinden sanal ortamda kumar oynattığı tespit edildi.

PARA KARŞILIĞINDA VERİLEN FLASH BELLEKLE OYNANIYORDU

Ekipler, kumarın para karşılığında verilen flash belleklerle oynatıldığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: AA