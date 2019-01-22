Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde iş yerlerine yapılan baskında polis kumar oynadıkları tespit edilen 21 kişi hakkında yasal işlem yaptı. Kumarın sanal ortamda para karşılığında verilen flash belleklerle oynatıldığı ortaya çıktı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Söz konusu adreslere düzenlenen baskında ekipler, 21 kişi hakkında yasal işlem yaptı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çankaya'nın Hilal ile Yıldızevler mahallelerindeki adreslerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
BASKIN SONRASI 21 KİŞİYE YASAL İŞLEM YAPILDI
Söz konusu adreslere düzenlenen baskında ekipler, yer temin eden ve kumar oynatan M.Ç, U.A, F.M ve N.B ile kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişi hakkında yasal işlem yaptı.
BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN SANAL ORTAMDAKUMAR
Operasyonda yer temini ve kumar oynatma suçlarından gözaltına alınan M.Ç, U.A, F.M ve N.B'nin söz konusu adreslerde bilgisayar üzerinden sanal ortamda kumar oynattığı tespit edildi.
PARA KARŞILIĞINDA VERİLEN FLASH BELLEKLE OYNANIYORDU
Ekipler, kumarın para karşılığında verilen flash belleklerle oynatıldığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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Kumar oynayanlar hep bayanlar hayretCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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casinolar açılsın. alkolün serbest olduğu ülkede casino neden yasak ? alkolde içiliyor kumarda oynanıyor işte. yasal olsun. vegilendirilsin. bitti bu kadar.Cevap Yaz 6 2 Yayından KaldırSERİN: iddaanın sayısalın yasal olduğu ülkede kasino neden yasak olur ?6 1 Yayından Kaldır
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Galiba Türkiye, böyle şeyleri yasaklayarak iyi yapıyor. Almanya''da oyun salonlarının serbest olması ise, milyonlarca insanın bataklığa saplanmasına neden oluyor. . Her yerde kumar oynayanları ve sonlarının da hiç iyi olmadığını görüyorum. . Aslında yasaklamalara karşıyım ama, bu konuda Türkiye''nin yaptığını doğru buluyorum.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Bu nasıl devlet alehten bir mesaj atanı en geli yorlar bu tür pislik lerı engel ol muyorlarCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır