Başkentte Katliam Devam Ediyor! Zehirleyerek Telef Edilen 4 Köpek Bulundu

Ankara İncek'te boş bir arazide bulunan 4 köpek ölüsü ve üzerinde kimyasal madde bulunan sosisler incelenmek üzere veterinere götürüldü. Polis ve belediye ekipleri çevrede önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VATANDAŞLAR VAHŞETİ POLİSE BİLDİRDİ

Çankaya ilçesi İncek Mahallesi 1730'uncu Cadde'ndeki boş bir arazide köpek ölüleri gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Köpeklerin zehirlendiği ihtimali üzerinde duran ekipler, çevrede önlem aldı.

KİMYASAL MADDE BULUNAN SOSİSLER İNCELENECEK

Köpek ölüleri ve üzerinde kimyasal madde bulunan sosisler, ekiplerce toplanarak incelenmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne götürüldü.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Polis ekipleri, sosisleri bırakan kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16 KÖPEĞİN ZEHİRLENMESİNDE CANİLER SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ankara'nın, Yenimahalle ilçesinde 16 sokak köpeğini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen 3 şüphelinin, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA