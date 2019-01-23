Ankara'da Suriyelilerin 'Bayat Meyve Suyu' Kavgası Kanlı Bitti
Ankara'da Suriye uyruklu 3 kişi arasında çıkan 'bayat meyve suyu' tartışması, bıçaklı kavgaya döndü. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Suriye uyruklu üç kişi arasında "bayat meyve suyu" tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
BAYAT MEYVE SUYU TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ
Altındağ Battal Gazi Mahallesi Selçuk Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Firaz E. bir marketten satın aldığı meyve suyunun bayat çıktığını iddia ederek iade etmek istedi.
Suriye uyruklu market çalışanları Ali Naus (27) ve Bağri Tabakji (25) ile Firaz E. arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ali Naus göğsünden Bağri Tabakji ise sırtından aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yaralandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ali Naus, olay yerinde hayatını kaybetti. Ankara Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bağri Tabakji'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ile Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu Firaz E. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Kavgada olur beladaCevap Yaz Yayından Kaldır
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ASIL OLAYI ANLADINIZ MI ???? MEYVE SUYUNU ALANDA SURİYELİ , SATANDA SURİYELİ. . . . VAH ÜLKEM VAHCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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defolsunlar. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yeter artık ülkelerine gönderilsinler .7/10 yıl sonra nufüsları en az 12 milyon olacak ve katlanarak gidecek . Bu kadar baktığımız yeter . Sınırda tampon bölge yapılıp Hepsi oraya götürülmeliCevap Yaz 247 9 Yayından Kaldır
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Koltuğu sıcak olanlar üç dört yıl önce aynı mahallede yine Suriyeliler birbirinin kafasını kesti. Fail hl yakalanmadı diye biliyoruz.Zaten çoluk çocuğu dışarı bırakamıyoruz bunlar yüzünden. Adamlar kural ve kanun bilmiyor. On iki ön üç yaşındaki kız çocuklarına sarkıntılık yapıyorlar. Gayri ahlaki bir yaşantı içindeler Türk gençlerini de kötü yola sevk ediyorlar.Bu iş olmadı sayın yöneticiler sabır sabır bi yere kadar. Meraklı olan varsa eşini dostunu karısını kızını getirip yaşatsın bunlarla biz fakir halkız bizden uzak tutun bunları.Cevap Yaz 204 6 Yayından Kaldır