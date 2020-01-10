Başkentte araçtan açılan ateş sonucu bir kişi öldü
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Başkentte araçtan açılan ateş sonucu bir kişi öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki bir otomobile başka bir araçtan ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

10.01.2020 00:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 00:34
Başkentte araçtan açılan ateş sonucu bir kişi öldü

'nın ilçesinde seyir halindeki bir otomobile başka bir araçtan ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sağduyu Caddesi'nde Harun Kuyucu yönetimindeki 06 RK 490 plakalı otomobile seyir halindeyken henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari araçtan ateş açıldı. Olayın ardından söz konusu araç olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, açılan ateş sonucu Harun Kuyucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başkentte araçtan açılan ateş sonucu bir kişi öldü
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