Başkentte Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Açılış Töreni

Başkentte, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye ihtiyaç kalmaksızın dostane şekilde hızlı ve ekonomik çözüme kavuşturulması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında "Hitit Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi" törenle hizmete açıldı.



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı, Balgat'taki merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, merkezin, kurucular, vatandaşlar, hukuk sistemi ve çalışanlar için hayırlı olmasını diledi.



Arabuluculuğun hukuk sistemine 2013'te girdiğini ve katlanarak faaliyetlerini artırdığını dile getiren Kıratlı, 1 Ocak 2018'den itibaren arabuluculuğun daha etkin şekilde faaliyet göstermesi amacıyla yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı.



Kıratlı, "İnşallah toplumsal uzlaşmayı daha iyi sağlayacak, sorunları daha hızlı, daha ekonomik ve daha barışçıl şekilde çözecek bu sistemin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.



Türkiye için arabuluculuk sisteminin yeni olmadığını, Ahilik sisteminde de esnaflar arasındaki uyuşmazlıkları çözen arabulucular olması dolayısıyla benzerlikler bulunduğuna dikkati çeken Kıratlı, arabuluculuk sisteminin çok faydalı, gelecek vadeden, kalıcı bir sistem olduğunu vurguladı.



Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman da merkezin hizmete başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurulma sürecini anlattı.



Yüze yakın kurucu ortağın desteğiyle merkezi kurarak, hayallerini gerçekleştirdiklerini belirten Karaman, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de de çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Karaman, "Öyle bir kuralım ki kuralları, sistemi, standartları, kendine özgü değerleri, iş yapma usul ve yöntemleri ve çalışma biçimleri olsun, kişilerden bağımsız kalabilsin, tüm paydaşların yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, işleyen, kişilere bağımlı olmaksınızın varlığını gelecek kuşaklara, nesillere aktarabilen bir kurumsal yapı olsun istedik. Böylece bu toprakların ruhuna ve kültürel kodlarına uygun olan yapının gelecek nesillere bir miras olarak aktarılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.



"Şirketlerin yüzde 43'ü kardeş kavgasından dolayı yıkılıyor"



Karaman, Türkiye'deki şirketlerin 3 kuşaktan öteye geçemediğine dikkati çekti.



"İstatistikler bize şunu söylüyor: Kurumsallaşamayan şirketlerin yüzde 43'ü kardeş kavgasından dolayı yıkılıyor." diyen Karaman, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kardeşler bir araya geliyor ya da miras kalıyor ama kardeş kavgalarından dolayı ülkemizdeki şirketlerin yüzde 43'ünü kaybediyoruz. Türkiye'deki şirketlerin yüzde 19'u kardeş, yeğen, kuzen kavgalarından, yüzde 14'ü aileler arasındaki kavgadan varlığını sürdürmekten aciz kalıyor. Biz kurumsallaşmış, 10-30-100 yıllık vizyonlar ve iş planlarıyla bir değer yaratmaya çalışıyoruz."



Törene Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Ahmet Karayiğit, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlardan yöneticiler katıldı.