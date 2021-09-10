Başkentte 23 MLKP şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MLKP şüphelisi olduğu belirlenen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MLKP şüphelisi olduğu belirlenen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Silahlı terör örgütünün mensubu olduğu belirlenen şüphelileri yakalama çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan 23 şüphelinin 10.09.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı