Çocukların sokaklarda poşetlerle kaymaları Cansu Sarıçamlık ile röportaj Muhammed Kılıç ile röportaj Başkentlilerin kar keyfi ANKARA - Ankara'da 3 gündür devam eden kar yağışı kenti beyaza boyarken, başkentlileri de çocukluklarına döndürdü.

ANKARA (AA) - Çocukların sokaklarda poşetlerle kaymaları

Cansu Sarıçamlık ile röportaj

Muhammed Kılıç ile röportaj Başkentlilerin kar keyfi

ANKARA - Ankara'da 3 gündür devam eden kar yağışı kenti beyaza boyarken, başkentlileri de çocukluklarına döndürdü.

Akşam saatlerinde havanın da yumuşak olmasıyla sokağa çıkan genç yaşlı, kadın erkek birçok kişi karın keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları da parklarda ve çıkmaz sokaklarda yanlarında getirdikleri kızak ve poşetlerle kaydı, kar topu oynadı.

Kuzenleriyle karın tadını çıkaran Cansu Sarıçamlık, Ankara'ya uzun süredir bu kadar etkili kar yağmadığını belirterek, çok eğlendiklerini söyledi.

Muhammed Kılıç da çıkmaz sokakta gönüllerince kayabildiklerini belirterek, kızak yapmayı çok sevdiğini ifade etti.